В Испании сообщили о рекордном росте цен на продукты

Стоимость продуктов и безалкогольных напитков в Испании выросла на 16,6% в феврале текущего года. Об этом сообщил во вторник институт статистики королевства.

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По его данным, цены на продовольственные товары в феврале увеличились в среднем на 16,6% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с 1994 года. В институте обратили внимание на значительный рост стоимости овощей, бобовых, мяса, рыбы и морепродуктов.

В свою очередь инфляция в Испании выросла с 5,9% в январе до 6% в феврале.