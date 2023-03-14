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1 час назад

В Испании сообщили о рекордном росте цен на продукты

ТАСС

Стоимость продуктов и безалкогольных напитков в Испании выросла на 16,6% в феврале текущего года. Об этом сообщил во вторник институт статистики королевства.

В Испании сообщили о рекордном росте цен на продукты
Фото: UnsplashUnsplash

По его данным, цены на продовольственные товары в феврале увеличились в среднем на 16,6% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с 1994 года. В институте обратили внимание на значительный рост стоимости овощей, бобовых, мяса, рыбы и морепродуктов.

В свою очередь инфляция в Испании выросла с 5,9% в январе до 6% в феврале.

Ранее правительство королевства одобрило пакет помощи для смягчения экономических и социальных последствий кризиса на Украине. В частности, антикризисные меры предусматривают снижение НДС на ряд продуктов питания в течение шести месяцев.

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