"Сейчас практически нет, потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - ответил он журналистам на вопрос, могут ли проблемы в США "перекинуться" на банковскую систему России.