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28 минут назад

Песков: банковская система РФ застрахована от кризиса, который разворачивается в США

ТАССиещё 8

Российская банковская система в определенной степени застрахована от негативного воздействия кризиса в США санкциями, введенными ранее Западом в отношении России. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас практически нет, потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - ответил он журналистам на вопрос, могут ли проблемы в США "перекинуться" на банковскую систему России.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли.

Американский фондовый рынок обвалился

Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени острейшего финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является его фактическим повторением.

Экономика,Дмитрий Песков,
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