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1 час назад

Путин сравнил падение ВВП России и Украины

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине валовой внутренний продукт (ВВП) обрушился на 40%, а в России этот показатель снизился всего на 2,1%. Соответствующее заявление он сделал во время визита на авиационный завод в Улан-Удэ, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что Российской Федерации предрекали, что ее ВВП рухнет на 20% и больше, однако этого не произошло.

«Это все, что страна производит в течение года, если в годовом измерении брать. Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные», — сказал Путин.

По его мнению, на самом деле эта цифра больше.

«А у нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то прогнозировал, а на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения, но у нас тренд идет на повышение», — указал российский лидер.

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Он отметил, что последние семь месяцев в РФ постоянно растет производство и ВВП страны увеличивается.

«Примерно семь месяцев подряд. У нас только во втором квартале прошлого года было снижение ВВП значительное, а так все остальное — рост», — добавил политик.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что динамика ВВП РФ станет положительной в третьем и четвертом кварталах текущего года.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,
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