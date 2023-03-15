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13 минут назад

Группа стран ЕС призвала снизить лимит цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

ТАССиещё 7

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть, установленный в декабре прошлого года на отметке в $60, до $51,45 за баррель. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Группа стран ЕС призвала снизить лимит цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям его источников, группа этих стран требует, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

Как ожидается, 15 марта представители стран Евросоюза начнут обсуждение пересмотра потолка цен на нефть из России, отмечает Bloomberg.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.

Экономика,ЕС,
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