Группа стран ЕС призвала снизить лимит цен на российскую нефть

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть, установленный в декабре прошлого года на отметке в $60, до $51,45 за баррель. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.