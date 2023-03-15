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35 минут назад

Стало известно об угрозе срыва газовых проектов России из-за санкций

Lenta.ru

Новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В рамках нового пакета антироссийских санкций Вашингтон запретил экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, которое находится в России. Ограничения коснулись турбин мощностью менее 5 мегаватт и стоимостью 5 тысяч долларов, мощностью более 5 мегаватт стоимостью 750 долларов, а также большого числа критически важных комплектующих. О расширении санкций стало известно в конце февраля.

Остановка поставок потенциально угрожает ряду российских газовых проектов, например, компании «Газпром». Проблемы при производстве ключевого оборудования для компрессорных станций могут сказаться на работе газопроводов «Бованенково — Ухта», который примыкает к магистрали «Ямал — Европа», а также «Сила Сибири», по которому газ идет в Китай. Также американские запчасти необходимы на головной компрессорной станции «Турецкого потока» «Русская», на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) и проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Российские производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно, отмечают собеседники газеты.

Кроме того, на западном оборудовании в России работает большая часть новых энергоблоков. Тепловые электростанции в основном работают на паросиловой технологии без газовых турбин, но американские запчасти необходимы для энергоблоков на отдельных станциях — от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 «РусГидро» до Сургутской ГРЭС-2 «Юнипро», предупредил независимый аналитик Юрий Мельников.

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Ранее «Газпром» уже сталкивался с проблемами из-за газовых турбин. Запуск завода по производству СПГ в Усть-Луге Ленинградской области, скорее всего, существенно задержится из-за необходимости заменить в проекте японские турбины Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которые компания в 2022 году продавать отказалась.

Экономика,Юрий Мельников,Юнипро,Коммерсант,Русгидро,Газпром,
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