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1 час назад

Глава Минэнерго США призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России

Газета.Ru

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России, пишет The Hill.

В США призвали отказаться от импорта ядерных реакторов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Россия демонстрирует пренебрежительное отношение к ядерной безопасности, в том числе в вопросах, касающихся Запорожской АЭС.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что состояние реакторов Запорожской атомной электростанции остается прежним.

В агентстве также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС требуются более решительные усилия всех сторон.

До этого в департаменте информации и печати МИД РФ сообщали, что визит генерального директора МАГАТЭ в Россию на следующей неделе прорабатывается.

Экономика,Рафаэль Гросси,Дженнифер Грэнхолм,МИД России,МАГАТЭ,
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