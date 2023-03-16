Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) хотят сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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«"Группа семи" хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже рыночных цен.