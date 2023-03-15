Минпромторг России обновил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В него вошли товары IKEA, зарубежные автомобили, косметика, игрушки и другая продукция. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, а также бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula).

Кроме того, перечень пополнили производители косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren), пишущих инструментов Stabilo, Parker, Sharpie, Waterman.

Механизм параллельного импорта был легализован в марте прошлого года, он позволяет ввозить товары на территорию РФ без согласия правообладателя. Это понадобилось из-за того, что многие иностранные компании покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине.