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1 час назад

Казахстан нашел способ законно поставлять в Россию санкционные товары

Лера Букина

В минувшем году экспорт в Казахстан значительно возрос. На это обратило внимание издание Verkkouutiset. Оно сослалось на Ilta-Sanomat.

Казахстан нашел способ законно поставлять в РФ санкционные товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится, что республика, отправляя различные товары в Россию, законно обходит антироссийские ограничения. На эту страну санкции не накладывали. В Ilta-Sanomat выяснили, что в Казахстан ввозят большое количество санкционной продукции. В частности, речь идет о радиолокационных устройствах и устройствах дистанционного управления, которые при необходимости могут быть использованы для военных целей.

В рамках Евразийского экономического союза обеспечивается свобода движения товаров. В него входят Россия и Казахстан.

Глава надзорного департамента финской таможни Сами Ракшит высказался по поводу экспорта товаров в Казахстан. Он уточнил, что ввоз осуществляется на законных основаниях. По словам Ракшита, если товар продолжает путь в Россию, ситуация перерастает в настоящую проблему.

«Все указывает на то, что отчасти значительный рост экспорта связан с уклонением от санкций», — подчеркнул он.

Кроме того, появилась информация о том, что в Россию поставляют санкционные товары и через Финляндию, отмечается в заметке.

Ранее СМИ выяснили, что десятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на ввоз в страну свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро. Среди продукции, запрещенной к отправке, - станки и прессы для металлургической промышленности, жидкостные фильтры, зубчатые колеса, металлоконструкции и многие другие товары, которые используются в производственном цикле.

Экономика,ЕАЭС,ЕС,
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