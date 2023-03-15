Казахстан нашел способ законно поставлять в РФ санкционные товары

В минувшем году экспорт в Казахстан значительно возрос. На это обратило внимание издание Verkkouutiset. Оно сослалось на Ilta-Sanomat.

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В публикации говорится, что республика, отправляя различные товары в Россию, законно обходит антироссийские ограничения. На эту страну санкции не накладывали. В Ilta-Sanomat выяснили, что в Казахстан ввозят большое количество санкционной продукции. В частности, речь идет о радиолокационных устройствах и устройствах дистанционного управления, которые при необходимости могут быть использованы для военных целей.

В рамках Евразийского экономического союза обеспечивается свобода движения товаров. В него входят Россия и Казахстан.

Глава надзорного департамента финской таможни Сами Ракшит высказался по поводу экспорта товаров в Казахстан. Он уточнил, что ввоз осуществляется на законных основаниях. По словам Ракшита, если товар продолжает путь в Россию, ситуация перерастает в настоящую проблему.

«Все указывает на то, что отчасти значительный рост экспорта связан с уклонением от санкций», — подчеркнул он.

Кроме того, появилась информация о том, что в Россию поставляют санкционные товары и через Финляндию, отмечается в заметке.