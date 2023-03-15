Путину предложили отменить соглашения о налогах со странами Запада

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49 минут назад

РФ может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами

ТАССиещё 9

Минфин и МИД РФ предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления прав РФ, говорится в сообщении Минфина.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС", - отмечается в сообщении.

"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", - указывается в сообщении.

Экономика,Минфин России,МИД России,ЕС,
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