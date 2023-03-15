Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года, считает, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) создает риск «глобального заражения». Об этом сообщает Newsweek.

Рубини заявил, что в Европе есть по крайней мере один банк, который «исторически был недостаточно капитализирован, имел проблемы с рекапитализацией и некоторые плохие активы».

«Если что-то случится с этим учреждением, это будет гораздо более системно важно - мы говорим об учреждениях с активами в триллионы долларов, а не 400 миллиардов долларов, как SVB», - отметил он.

Экономист добавил, что хаос вокруг банкротства Silicon Valley Bank не ограничился США. В понедельник, 13 марта, европейские рынки закрылись на уровнях намного ниже, чем обычно: акции банков упали на 5,65 процента - это самое большое падение более чем за год. Хуже было только 4 марта 2022-го на фоне начала украинского кризиса, когда акции банков обвалились на 6,66 процента.

Европейский индекс Stoxx 600 13 марта закрылся с понижением на 2,34 процента, немецкий DAX - на три процента, французский CAC 40 - на 2,9 процента, а британский FTSE 100 - на 2,6 процента. Акции швейцарского Credit Suisse достигли рекордно низкого уровня, упав более чем на 12 процентов.

Рубини подчеркнул, что риск существует для небольшой группы малых и средних банков, а не для всей банковской системы и более крупных банков вроде Bank of America или JP Morgan Chase.

По его словам, под угрозой оказались региональные банки без большой базы вкладчиков, но с большими объемами обесценившихся бумаг. Их капитал «будет уничтожен», если эти ценные бумаги продадут по рыночной цене, предупредил эксперт.

«Кризис не закончился», - предупредил Рубини.

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший технологические стартапы. Он стал крупнейшим банком, обанкротившимся в Штатах после финансового кризиса 2008 года. Его активы составляли 209 миллиардов долларов и он входил в топ-20 банков страны.

Затем начали закрываться обслуживавшие криптобиржу FTX банки. 8 марта материнская компания банка Silvergate объявила о его закрытии и ликвидации его активов.

Позже власти США решили закрыть Signature Bank из-за рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. Активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов. Вкладчики банков получат полный доступ к своим вкладам.