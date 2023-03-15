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1 час назад

Newsweek: банкротство SVB грозит глобальным кризисом

Мария Иванова

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года, считает, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) создает риск «глобального заражения». Об этом сообщает Newsweek.

Рубини заявил, что в Европе есть по крайней мере один банк, который «исторически был недостаточно капитализирован, имел проблемы с рекапитализацией и некоторые плохие активы».

«Если что-то случится с этим учреждением, это будет гораздо более системно важно - мы говорим об учреждениях с активами в триллионы долларов, а не 400 миллиардов долларов, как SVB», - отметил он.

Экономист добавил, что хаос вокруг банкротства Silicon Valley Bank не ограничился США. В понедельник, 13 марта, европейские рынки закрылись на уровнях намного ниже, чем обычно: акции банков упали на 5,65 процента - это самое большое падение более чем за год. Хуже было только 4 марта 2022-го на фоне начала украинского кризиса, когда акции банков обвалились на 6,66 процента.

Европейский индекс Stoxx 600 13 марта закрылся с понижением на 2,34 процента, немецкий DAX - на три процента, французский CAC 40 - на 2,9 процента, а британский FTSE 100 - на 2,6 процента. Акции швейцарского Credit Suisse достигли рекордно низкого уровня, упав более чем на 12 процентов.

Рубини подчеркнул, что риск существует для небольшой группы малых и средних банков, а не для всей банковской системы и более крупных банков вроде Bank of America или JP Morgan Chase.

По его словам, под угрозой оказались региональные банки без большой базы вкладчиков, но с большими объемами обесценившихся бумаг. Их капитал «будет уничтожен», если эти ценные бумаги продадут по рыночной цене, предупредил эксперт.

«Кризис не закончился», - предупредил Рубини.

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший технологические стартапы. Он стал крупнейшим банком, обанкротившимся в Штатах после финансового кризиса 2008 года. Его активы составляли 209 миллиардов долларов и он входил в топ-20 банков страны.

Затем начали закрываться обслуживавшие криптобиржу FTX банки. 8 марта материнская компания банка Silvergate объявила о его закрытии и ликвидации его активов.

Названа причина краха двух американских банков

Позже власти США решили закрыть Signature Bank из-за рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. Активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов. Вкладчики банков получат полный доступ к своим вкладам.

В Кремле позже заявили, что проблемы в банковской системе США почти не влияют на Россию, так как многие российские банки отрезаны от США санкциями.

Экономика,Bank of America,
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