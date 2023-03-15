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1 час назад

В России выступили за приостановку соглашений по налогам с рядом стран

Лера Букина

Минфин и МИД выступили с инициативой о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Речь идет о государствах, которые решили ввести ограничения в отношении российской стороны, сообщило финансовое ведомство.

В России выступили за приостановку соглашений по налогам с рядом стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение направили президенту России Владимиру Путину. По словам авторов инициативы, введение ограничительных мер в одностороннем порядке нарушает нормы международного права. Следовательно, у РФ появляются основания для того, чтобы ввести ответные меры, говорится в сообщении.

Минфин обратил внимание на то, что Россию с текущего года включили в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере (черный список ЕС). Ведомства выступают за приостановку действий соглашений до восстановления нарушенных прав России.

Если инициативу примут, применение пониженных ставок налога у источника по доходам будет приостановлено с момента издания соответствующего указа главы государства, указал Минфин.

Осенью прошлого года стало известно о возможном пересмотре в России соглашения об избежании двойного налогообложения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Малайзией.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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