В России выступили за приостановку соглашений по налогам с рядом стран

Минфин и МИД выступили с инициативой о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Речь идет о государствах, которые решили ввести ограничения в отношении российской стороны, сообщило финансовое ведомство.

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Предложение направили президенту России Владимиру Путину. По словам авторов инициативы, введение ограничительных мер в одностороннем порядке нарушает нормы международного права. Следовательно, у РФ появляются основания для того, чтобы ввести ответные меры, говорится в сообщении.

Минфин обратил внимание на то, что Россию с текущего года включили в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере (черный список ЕС). Ведомства выступают за приостановку действий соглашений до восстановления нарушенных прав России.

Если инициативу примут, применение пониженных ставок налога у источника по доходам будет приостановлено с момента издания соответствующего указа главы государства, указал Минфин.