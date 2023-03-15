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46 минут назад

Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введенных против нее санкций

ТАССиещё 3

Россия является "чемпионом мира" по количеству введенных против нее санкций, но при этом в стране наблюдается рост экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией КПРФ.

Мишустин назвал Россию чемпионом мира по числу введенных против нее санкций
Фото: ТАССТАСС

"В период беспрецедентных санкций, а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли, в этот момент нам надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что правительство продолжает вести работу по выходу на "рост [экономики], который уже продолжается несколько месяцев".

Экономика,Михаил Мишустин,КПРФ,
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