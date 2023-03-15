Эксперт спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке

Кандидат экономических наук и инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что после заседания Центрального банка России ключевая ставка по прежнему останется на уровне 7,5%. Об этом сообщает ФАН.

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«Некоторые аналитики финансовых компаний полагают, что Банк России может в будущем повысить ставку до 8,25 – 8,5%. Однако, с нашей точки зрения, ЦБ стоит пойти на снижение поддержав акции и бонды. Профит на долговом рынке финансовых компаний это еще и дополнительных доходы бюджета», – заявил он.

Разуваев также добавил, что решение не менять ключевую ставку никак не отразится на рубле и рынке акций.

Помимо этого, эксперт считает, что «было бы правильно» вернуть государственные гарантии по вкладам в Сбербанке. По его мнению, такие гарантии от Министерства финансов и ЦБ РФ должны распространяться на вклады любых размеров.

Напомним, что 17-го марта пройдёт заседание Центрального банка России. Многие эксперты ожидают, что на во время встречи глава регулятора Эльвира Набиуллина сделает заявление по поводу ключевой ставки.