Эксперт спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке

Кандидат экономических наук и инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что после заседания Центрального банка России ключевая ставка по прежнему останется на уровне 7,5%. Об этом сообщает ФАН.
«Некоторые аналитики финансовых компаний полагают, что Банк России может в будущем повысить ставку до 8,25 – 8,5%. Однако, с нашей точки зрения, ЦБ стоит пойти на снижение поддержав акции и бонды. Профит на долговом рынке финансовых компаний это еще и дополнительных доходы бюджета», – заявил он.
Разуваев также добавил, что решение не менять ключевую ставку никак не отразится на рубле и рынке акций.
Помимо этого, эксперт считает, что «было бы правильно» вернуть государственные гарантии по вкладам в Сбербанке. По его мнению, такие гарантии от Министерства финансов и ЦБ РФ должны распространяться на вклады любых размеров.
Напомним, что 17-го марта пройдёт заседание Центрального банка России. Многие эксперты ожидают, что на во время встречи глава регулятора Эльвира Набиуллина сделает заявление по поводу ключевой ставки.
Ранее Эльвира Набиуллина подтвердила планы Центрального банка России по продлению ограничений на снятие наличной валюты.