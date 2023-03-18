В ООН озвучили проблему для экспорта России

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«Препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», — сказал он.

Замгенсека ООН подчеркнул, что «зерновая сделка» чрезвычайно важна для глобальной продовольственной безопасности, добавив, что организация и дальше будет прилагать усилия для преодоления этих препятствий.

Вместе с тем Гриффитс отметил, что ООН добилась серьезного прогресса в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. По словам дипломатов, позиция Москвы будет определяться в зависимости от «реального прогресса» по нормализации сельхозэкспорта. Пока же продление сделки в Кремле назвали жестом доброй воли.