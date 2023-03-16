В Польше зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция

В Польше в феврале зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция — 18,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления страны.

«В феврале 2023 года цены на товары и потребительские услуги выросли в сравнении с февралем 2022 года на 18,4 процента, а по отношению к январю 2023 года — на 1,2 процента», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сильнее всего выросли цены на продукты — 24 процента, энергоносители — 22,7 процента и транспортные услуги — 22 процента. Менее всего инфляция коснулась сектора здравоохранения, где она составила 10 процентов, и в сферу коммуникаций — 7,8 процента.