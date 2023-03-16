Посольство РФ отметило страх США утратить влияние на нефтяной рынок

США вновь пытаются установить контроль над мировым нефтяным рынком, опасаясь потерять все рычаги влияния на него. Такое мнение выразил российский советник-посланник Андрей Леденев, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.
Он заявил, что Белый дом пытается оживить «мертворожденные инициативы» и сравнил затею с вводом потолка цен на российскую нефть. Леденев пояснил, что речь идет о законопроекте NOPEC, который в очередной раз подали на рассмотрение Сената Конгресса США. Инициатива наделит американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК и прочих государств, подозреваемых в сговорах на нефтяном рынке.
Леденев считает, что США таким образом пытаются устранить конкурентов и сохранить свои рычаги влияния. Он подчеркнул, что подобное стремление вызвано недовольством от намерений многих стран вести независимую от Вашингтона внешнеэкономическую политику. Леденев обвинил США в попытках сковать «экономический потенциал» соперников и получить власть над мировым нефтяным рынком.