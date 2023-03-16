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54 минуты назад

В посольстве России заявили о страхе США утратить влияние на нефтяной рынок

Елена Прошина

США вновь пытаются установить контроль над мировым нефтяным рынком, опасаясь потерять все рычаги влияния на него. Такое мнение выразил российский советник-посланник Андрей Леденев, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Посольство РФ отметило страх США утратить влияние на нефтяной рынок
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что Белый дом пытается оживить «мертворожденные инициативы» и сравнил затею с вводом потолка цен на российскую нефть. Леденев пояснил, что речь идет о законопроекте NOPEC, который в очередной раз подали на рассмотрение Сената Конгресса США. Инициатива наделит американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК и прочих государств, подозреваемых в сговорах на нефтяном рынке.

Леденев считает, что США таким образом пытаются устранить конкурентов и сохранить свои рычаги влияния. Он подчеркнул, что подобное стремление вызвано недовольством от намерений многих стран вести независимую от Вашингтона внешнеэкономическую политику. Леденев обвинил США в попытках сковать «экономический потенциал» соперников и получить власть над мировым нефтяным рынком.

Экономика,Андрей Леденев,Конгресс США,ОПЕК,
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