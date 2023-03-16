Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть

Станы G7 не собираются прибегать к корректировке потолка стоимости российской нефти. Об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает The Wall Street Journal.

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Потолок ранее установили на уровне $60 за баррель. Собеседники газеты отмечают, что «надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце» сходят на нет из-за позиции американских властей.

По мнению американских чиновников, ценовой лимит, действующий в настоящее время, работает так, как ожидалось. Вместе с тем в американском казначействе не исключили изменения ограничения. Так, это могут сделать для «лучшего достижения целей».

Специалисты считают, что Москва в будущем ослабит эффективность рестрикций. Они указывают на то, что ей удается уже сейчас перестраивать логистику нефтепродуктов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии.