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1 час назад

WSJ: G7 отказались менять потолок цен на нефть из РФ

Лера Букина

Станы G7 не собираются прибегать к корректировке потолка стоимости российской нефти. Об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает The Wall Street Journal.

Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потолок ранее установили на уровне $60 за баррель. Собеседники газеты отмечают, что «надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце» сходят на нет из-за позиции американских властей.

По мнению американских чиновников, ценовой лимит, действующий в настоящее время, работает так, как ожидалось. Вместе с тем в американском казначействе не исключили изменения ограничения. Так, это могут сделать для «лучшего достижения целей».

Специалисты считают, что Москва в будущем ослабит эффективность рестрикций. Они указывают на то, что ей удается уже сейчас перестраивать логистику нефтепродуктов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них. Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Экономика,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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