Эксперты рассказали об особенностях цифрового рубля

В России с 1 апреля в обиход вводится третья форма национальной валюты – цифровой рубль. Использовать его можно будет для переводов, оплаты товаров и хранения денег, напоминает Life.ru.

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"(Цифровой рубль) будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России", – рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, обналичить цифровые рубли с кошельков и использовать в качестве банкнот и монет будет нельзя. Кроме того, новая форма валюты пока будет использована в пилотном проекте с ограниченным числом клиентов и банков.

По мнению Антонова, преимущество цифрового рубля в том, что доступ к кошельку клиента будет гарантирован пользователю через любую финансовую организацию, с которой он сотрудничает. Кроме того, на операции с новым платежным средством будут установлены единые тарифы. Операции будут также возможны без подключения к Сети.

"Цифровой рубль дает возможность быстро совершать платежи, совершенно понятная инфраструктура и все происходит под контролем регулятора. Сама система, где это все проводится, защищена", – заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Аналитик платформы "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов также обратил внимание на то, что цифровые рубли клиентов будут сохранены даже в случае проблем с банком-контрагентом, поскольку обязательства перед владельцем средств держит ЦБ РФ.

Владислав Антонов также объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты. Эксперт рассказал, что криптовалюты производятся посредством майнинга или стейкинга, в то время как эмиссия цифрового рубля возможна только через Банк России через компоненты централизованной системы и распределенных реестров.

По словам Антонова, новая форма национальной валюты направлена на контроль за расходованием бюджетных средств и снижение издержек на администрирование бюджетных платежей. Кроме того, могут быть упрощены так называемые трансграничные платежи.