Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро

Армения и Россия окончательно прекратили расчеты в долларах и евро. Об этом «Ведомостям» заявил министр экономики Республики Армения Ваган Керобян.

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«Выбор валюты для торговли в сложившихся условиях – большая проблема. Российская валюта слишком волатильна по отношению к доллару и евро, что мешает заключению долгосрочных контрактов, а объем денежной массы драмов не позволяет обеспечить имеющийся поток товаров», — отметил Керобян.

По его словам, по итогам прошлого года поставки из Армении в России поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд. В частности, это произошло из-за ухода западных компаний с российского рынка. Благодаря этому поставщики из Армении смогли занять освободившиеся места и расширить бизнес.

Он добавил, что компании, банки и ведомства из Армении могут попасть под вторичные санкции Запада. Однако делается все возможное, чтобы избежать подобных последствий, так как Россия является важным торговым партнером. Кроме того, глобальное развитие экономики невозможно в условиях изоляции одних политических блоков от других. Поэтому Армения может стать своего рода мостом для разных частей мировой экономики.