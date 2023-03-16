Шольц указал на независимость ФРГ от поставок нефти и газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц указал на независимость страны от поставок энергоресурсов из России. По его словам, этого удалось добиться всего лишь за восемь месяцев, передает ТАСС.

Под энергоресурсами подразумеваются газ, нефть и уголь.

Сегодня Шольц выступает в Бундестаге. По словам канцлера, государство преобразовало энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа.

«Никто не должен был замерзнуть», - указал Шольц.

Ранее стало известно о снижении уровня запасов газа в Европе до 56,1%, или 61 млрд куб. м.

Наименьший уровень запасов газа зафиксирован во Франции (30,95%), которая вынуждена активно тратить газ из хранилищ в связи с забастовками на приемных СПГ-терминалах. Также в списке стран, в которых наблюдаются минимальные запасы, - Бельгия (32%) и Латвия (35%).