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24 минуты назад

Шольц указал на независимость ФРГ от поставок нефти и газа из России

Лера Букина

Канцлер Германии Олаф Шольц указал на независимость страны от поставок энергоресурсов из России. По его словам, этого удалось добиться всего лишь за восемь месяцев, передает ТАСС.

Шольц указал на независимость ФРГ от поставок нефти и газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под энергоресурсами подразумеваются газ, нефть и уголь.

Сегодня Шольц выступает в Бундестаге. По словам канцлера, государство преобразовало энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа.

«Никто не должен был замерзнуть», - указал Шольц.

Ранее стало известно о снижении уровня запасов газа в Европе до 56,1%, или 61 млрд куб. м.

Наименьший уровень запасов газа зафиксирован во Франции (30,95%), которая вынуждена активно тратить газ из хранилищ в связи с забастовками на приемных СПГ-терминалах. Также в списке стран, в которых наблюдаются минимальные запасы, - Бельгия (32%) и Латвия (35%).

По данным Евростата, расходы Евросоюза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году возросли в 3,3 раза, до €208 млрд. В 2021 году он потратил €62,5 млрд.

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