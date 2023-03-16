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30 минут назад

В Зимбабве захотели покупать российскую нефть за свою валюту

Lenta.ru

Власти Зимбабве хотели бы начать прямые закупки российской нефти, однако этому мешает невозможность провести платежи в долларах США, так как африканская страна находится под санкциями. В связи с этим республика предлагает оплачивать сырье своей валютой — зимбабвийскими долларами. Об этом в интервью РИА Новости заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Российскую нефть предложили покупать за зимбабвийские доллары
Фото: ТАССТАСС

По его словам, национальные банки могли бы найти способ конвертировать российский рубль и зимбабвийский доллар. Этому может помочь, например, добыча золота в африканской республике, которая продолжает расти.

В настоящее время страны для своей торговли используют доллар через иностранные банки, которые не попадают под американские санкции.

«Нужно найти способ, который не будет ограничивать нашу торговлю американским долларом, он больше не нужен нам, чтобы торговать друг с другом», — призвал политик.

Также он попросил помощи в строительстве инфраструктуры для выхода к морю через Мозамбик и нефтепровода через эту страну. Зимбабве нуждается в строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, и в этих вопросах страна хотела бы сотрудничать с Россией. Мутсвангва заверил, что республика находится на пороге большого экономического скачка.

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По итогам 2022 года Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией, которая составила 243,8 процента. В 2009 году республика решила отказаться от своей валюты в связи с гиперинфляцией, из-за которой денежные знаки не успевали печатать. В 2019 году хождение зимбабвийского доллара возобновилось, однако стабилизировать финансовую систему страны не получилось.

Экономика,Кристофер Мутсвангва,БРИКС,
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