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21 минуту назад

В Армении объявили о прекращении расчетов с РФ в долларах и евро

Лера Букина

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил о прекращении расчетов в американской и европейской валютах между республикой и Россией, передают «Ведомости».

Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро
Фото: ТАССТАСС

Он назвал большой проблемой выбор валюты для торговли в текущих условиях. По словам министра, рубль слишком волатилен по отношению к доллару и евро. Это препятствует заключению долгосрочных контрактов, указал Керобян. По его словам, объем денежной массы драмов «не позволяет обеспечить имеющийся поток товаров».

Министр также указал на четырехкратный рост поставок из Армении в России по итогам прошлого года. Он отметил, что этому предшествовал уход западных компаний с рынка РФ. Это позволило поставщикам из республики занять освободившиеся места и расширить бизнес, подчеркнул Керобян.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к правительству с поручением обеспечить в текущем году наращивание объема торговли в национальных валютах со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и другими дружественными государствами.

Осенью прошлого года заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин заявил, что на полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.

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