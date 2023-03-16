Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил о прекращении расчетов в американской и европейской валютах между республикой и Россией, передают «Ведомости».

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Он назвал большой проблемой выбор валюты для торговли в текущих условиях. По словам министра, рубль слишком волатилен по отношению к доллару и евро. Это препятствует заключению долгосрочных контрактов, указал Керобян. По его словам, объем денежной массы драмов «не позволяет обеспечить имеющийся поток товаров».

Министр также указал на четырехкратный рост поставок из Армении в России по итогам прошлого года. Он отметил, что этому предшествовал уход западных компаний с рынка РФ. Это позволило поставщикам из республики занять освободившиеся места и расширить бизнес, подчеркнул Керобян.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к правительству с поручением обеспечить в текущем году наращивание объема торговли в национальных валютах со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и другими дружественными государствами.