Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели

ТАСС

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, при этом особенно востребована активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде (РСПП).

Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, <…> когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию", - сказал глава государства.

Путин с удовлетворением отметил, что диалог бизнеса и государства идет постоянно. Он поблагодарил многотысячные трудовые коллективы компаний, входящие в РСПП, за работу и вклад в развитие страны. По его словам, они играют ключевую роль в экономике, в сельском хозяйстве, в финансах, в сфере транспорта и других секторах.

"Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения, что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциалы, в том числе как в целом сделать нашу страну сильнее, успешнее, конкурентоспособнее", - отметил президент.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Российский союз промышленников и предпринимателей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий