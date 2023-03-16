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53 минуты назад

Bloomberg: США наняли другие танкеры из-за российской нефти

Газета.Ruиещё 1

США используют для транспортировки нефти в Европу супертанкеры, так как суда, перевозящие меньшие объемы, забронированы под перевозку нефти из РФ, пишет Bloomberg.

Bloomberg: США наняли другие танкеры из-за российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, супертанкеры сейчас перевозят между США и Европой около 60% нефти, хотя в 2022 году перевозили 37%. Небольшие суда трейдеры бронируют для перевозки российской нефти в Азию.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) рассчитывают сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

По словам чиновников, знакомых с планами G7, такое решение сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций против России в марте.

Европейский союз летом 2022 года ввел эмбарго на российские нефтепродукты и нефть. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные ограничения начали действовать 5 февраля.

Агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из России с 60 до $51,45 за баррель. Эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

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