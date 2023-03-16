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1 час назад

«А теперь?»: Путин спросил бизнес о надежности хранения активов за рубежом

Илья Родин

Президент России Владимир Путин поинтересовался у российских промышленников, где в настоящее время лучше хранить активы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что российские бизнесмены и промышленники на протяжение многих лет высказывались о надежности западной финансовой системы. Вместе с тем, после начала спецоперации, США и ЕС заморозили активы многих предпринимателей.

Путин напомнил об этом во время выступления на съезде РСПП и попросил рассказать ему о текущей ситуации.

«Я часто слышал: «Ну там [за рубежом] надежнее». А теперь?», - риторически спросил глава государства.

Президент подчеркнул, что в России по-прежнему сохраняется основа существования россиян, будущее детей.

В том случае, если предприниматели осознают это, их дело будет приносить им удовлетворение, они смогут реализовать себя в полном объеме, уточнил Путин.

Путин заявил о новой модели развития экономики России

Глава государства констатировал, что чем больше бизнесменов начнут разделять эти ценности, тем сильнее будет держава, тем мощнее - экономика.

Экономика,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,ЕС,
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