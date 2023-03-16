Минфин разработал законопроект об ИИС-III

с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них средствправительством будут установлены критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-IIIоткрытые до 31 декабря 2023 года включительно ИИС продолжат действовать на прежних условияхпри возникновении особой жизненной ситуации граждане вправе полностью или частично потребовать возврата средств, учтенных на ИИС-III