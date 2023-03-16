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43 минуты назад

Минфин разработал законопроект об ИИС-III

ТАССиещё 2

Минфин России разработал законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан.

Минфин разработал законопроект об ИИС-III
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту сообщения о разработке законопроекта, размещенному в четверг на сайте финансового ведомства, документ, в частности, содержит следующие положения:

с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них средствправительством будут установлены критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-IIIоткрытые до 31 декабря 2023 года включительно ИИС продолжат действовать на прежних условияхпри возникновении особой жизненной ситуации граждане вправе полностью или частично потребовать возврата средств, учтенных на ИИС-III

Экономика,Минфин России,
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