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30 минут назад

Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Lenta.ruиещё 2

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, кто стоит за подрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков» и напомнил, что еще до начала спецоперации на Украине Вашингтон годами боролся с газопроводом, что стало частью проводимой им политики.

«И в начале февраля 2022 года [президент США Джо] Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев», — подчеркнул политик.

По мнению депутата, главный вопрос заключается в том, совершили ли США диверсию вместе с Норвегией или самостоятельно.

«И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого», — заключил Филип

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на «Северных потоках».

Экономика,Сеймур Херш,Филиппо Флориан,
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