Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кризис банковской системы Соединенных Штатов затронул тех, кто больше всего на американскую систему полагался. В своем Telegram-канале Володин выразил мнение, что государствам для предотвращения кризиса необходимо проводить дедолларизацию.
Володин отметил, что США, которые печатают «необеспеченные доллары», спровоцировали «рекордную за последние 40 лет инфляцию».
«Вашингтон, борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков», — отметил он.
Ранее газета Financial Times сообщала, что с начала марта текущего года рыночная капитализация шести крупнейших американских банков — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.
Издание отмечало, что инвесторы стали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций, так как опасаются ужесточения регулярного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса.