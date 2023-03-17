Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кризис банковской системы Соединенных Штатов затронул тех, кто больше всего на американскую систему полагался. В своем Telegram-канале Володин выразил мнение, что государствам для предотвращения кризиса необходимо проводить дедолларизацию.

Володин отметил, что США, которые печатают «необеспеченные доллары», спровоцировали «рекордную за последние 40 лет инфляцию».

«Вашингтон, борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков», — отметил он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что с начала марта текущего года рыночная капитализация шести крупнейших американских банков — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.