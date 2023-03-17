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54 минуты назад

Россия собралась построить нефтепровод в Африке

Lenta.ru

В ближайшие месяцы Россия и Республика Конго (РК) подпишут договор о строительстве трубопровода для поставки нефтепродуктов африканской стране. Подготовку документа анонсировал посол России в РК Георгий Чепик, передает РИА Новости.

Россия собралась построить нефтепровод в Африке
Фото: ТАССТАСС

По его словам, стороны собираются выйти на уровень межправительственного соглашения до саммита «Россия — Африка», который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Трубопровод свяжет крупнейшие города РК — Пуэнт-Нуар и Браззавиль.

После заключения договора страны создадут совместное предприятие, которое займется практическими вопросами. Скорее всего, указал Чепик, в соглашении будет фигурировать компания «ЗНГС-Прометей», которая проявила интерес к проекту.

Ранее о строительстве нефтепровода через Мозамбик попросил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. По его словам, страна хотела бы сотрудничать с Россией в строительстве портов, железных дорог, объектов генерации и распределении электричества.

При этом Зимбабве готово покупать российскую нефть и нефтепродукты, если будет способ оплачивать их без использования доллара США. В качестве средства оплаты Мутсвангва предложил зимбабвийские доллары.

Россия после вступления в силу европейского эмбарго на поставку российских нефтепродуктов вынуждена искать новые рынки сбыта, чтобы не сокращать производство на нефтеперерабатывающих заводах. Рассчитывать на помощь Индии и Китая в этом вопросе не приходится, так как страны развивают собственные мощности по переработке.

Экономика,Кристофер Мутсвангва,
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