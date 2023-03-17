Набиуллина оценила влияние турбулентности западных финрынков на Россию

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила об отсутствии прямого влияния турбулентности на западных финрынках на российскую экономику, передает РИА Новости.

Однако, по словам главы ЦБ, этот новый фактор «добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики».

Из-за сложившейся ситуации проблема балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности обостряется для центробанков Запада, указала председатель регулятора.

С одной стороны наблюдается уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным, подчеркнула Набиуллина. Эти факторы увеличивают риски в мировой экономике, предупредила она.

Глава ЦБ не исключила появления дополнительного проинфляционного давления из-за падения спроса на российские экспортные товары.