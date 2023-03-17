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1 час назад

Набиуллина оценила влияние турбулентности западных финрынков на Россию

Лера Букина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила об отсутствии прямого влияния турбулентности на западных финрынках на российскую экономику, передает РИА Новости.

Однако, по словам главы ЦБ, этот новый фактор «добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики».

Из-за сложившейся ситуации проблема балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности обостряется для центробанков Запада, указала председатель регулятора.

Набиуллина заявила о вероятности повышения ставки ЦБ в 2023 году

С одной стороны наблюдается уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным, подчеркнула Набиуллина. Эти факторы увеличивают риски в мировой экономике, предупредила она.

Глава ЦБ не исключила появления дополнительного проинфляционного давления из-за падения спроса на российские экспортные товары.

Банк России 17 марта сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Он подчеркнул, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем он указал на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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