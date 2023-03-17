Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

ЦБ не поддержал снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами

Елена Прошина

Центробанк РФ не изменил своей позиции касательно безлимитных переводов до 1,4 миллиона рублей между своими счетами в разных банках и призывает разрешить их. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

ЦБ не поддержал снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами
Фото: Банк РоссииБанк России

«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой в пределах 1,4 миллиона, наша позиция здесь не изменилась», — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ «понимает, что некоторые банки против» этого, но в регуляторе считают данную меру «принципиально важной», поскольку людей должно быть право, хотя бы в рамках застрахованной суммы, переводить свои сбережения из одного банка в другой «свободно».

Напомним, что законопроект об освобождении переводов физлиц между собственными счетами в разных банках от комиссий в пределах суммы 1,4 миллионов рублей уже находится на рассмотрении Госдумы. В декабре 2022 года ГД приняла документ в первом чтении.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий