ЦБ не поддержал снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами

Центробанк РФ не изменил своей позиции касательно безлимитных переводов до 1,4 миллиона рублей между своими счетами в разных банках и призывает разрешить их. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

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«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой в пределах 1,4 миллиона, наша позиция здесь не изменилась», — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ «понимает, что некоторые банки против» этого, но в регуляторе считают данную меру «принципиально важной», поскольку людей должно быть право, хотя бы в рамках застрахованной суммы, переводить свои сбережения из одного банка в другой «свободно».