У России возникли проблемы с экспортом нефти и дизеля — поставщикам стало сложнее искать покупателей, и танкеры с энергоносителями стали копиться в море в ожидании разгрузки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сведения Vortexa, Kpler и данные отслеживания судов.

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На прошлой неделе, с 6 по 12 марта, в море застряло сразу 1,2 миллиарда баррелей сырой нефти, что является самым высоким показателем за все время наблюдений с 2016 года. Некоторым судам, перевозящим российскую нефть, приходится курсировать между разными портами в попытках разгрузиться.

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Два танкера, которые привезли основной экспортный сорт Urals в устье Персидского залива несколько месяцев назад, до сих пор остаются там. Еще четырем танкерам с нефтью сорта ESPO пришлось ждать разгрузки несколько недель, некоторые из них посещали один китайский порт за другим.

«Уже наблюдается несоответствие между тем, сколько нефти покидает российские порты, и тем, сколько импортируют покупатели. Это приводит к увеличению объемов нефти, застрявшей в море», — отметил товарный аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

Он добавил, что количество свободных нефтяных танкеров в мире сейчас ограничено, и, если эти суда с российским сырьем останутся в море надолго, в какой-то момент это приведет к снижению экспорта и добычи.

Кроме того, скопление танкеров с российской нефтью в море указывает на то, что ее главные покупатели — Индия и Китай — больше не хотят наращивать долю топлива из России в структуре своего импорта, указывало в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

Аналогичная ситуация сложилась и с грузами дизеля. На неделе с 26 февраля по 5 марта в море находилось около 4,4 миллиона баррелей дизельного топлива из России, что является самым большим объемом за семь лет. Танкер СКФ «Енисей», нагруженный российским дизелем, недавно разгрузился у берегов Ганы после более чем десятидневного простоя. Еще одно судно — Adamas I, загрузившееся в России в конце января — находится у берегов Судана уже более 20 дней.