Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
52 минуты назад

Байден заявил об окончании банковского кризиса в США

Lenta.ruиещё 3

Президент США Джо Байден заявил об окончании в стране банковского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил об окончании банковского кризиса в США
Фото: ТАССТАСС

В ходе общения с журналистами глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, успокоилась ли ситуация с банками в США.

10 марта регуляторами штата Калифорния был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

12 марта также закрыли Signature Bank. В совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов указывалось, что на такой шаг власти пошли из-за системных рисков кредитной организации.

Экономика,Джозеф Байден,Казначейство США,ФРС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий