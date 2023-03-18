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46 минут назад

МВФ изменил правила кредитования ради Украины

Елена Прошина

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил поправки, которые позволят финансовому учреждению одобрять кредитные программы для таких стран, как Украина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное письменное заявление МВФ.

МВФ изменил правила кредитования ради Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, теперь фонд может предоставлять займы государствам, которые столкнулись с «исключительно высокой неопределенностью». Новая политика МВФ коснется кредитных программ в отношении стран, вынужденных иметь дело с «внешними потрясениями, которые находятся вне контроля правительства и сферы возможностей экономики государства».

Совет директоров МВФ отметил, что выдача финансовых средств в долг таким странам потребует тщательного анализа. Необходимо удостовериться, что подобная программа оправдает свое доверие и будет соответствовать всем политическим и юридическим требованиям МВФ.

Издание напоминает, что Киев просит у Международного валютного фонда кредит на сумму в $15 млрд. Изменения правил кредитования произошли одновременно с переговорами представителей МВФ с властями Киева. Как пишет агентство Reuters, МВФ и Украина могут достичь первичных договоренностей по новой кредитной программе уже 21 марта.

Экономика,Международный валютный фонд,
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