В России задумали решать проблемы ЖКХ за счет «главной кубышки» страны

В Федеральной антимонопольной службе разработали новый механизм поддержки коммунальной инфраструктуры. Об этом пишут «Известия».

В частности, планируется, что ресурсоснабжающая компания сможет прокладывать инженерные сети для присоединения строящихся домов к тепло-, водоснабжению, водоотведению за счет средств «главной кубышки» страны — Фонда национального благосостояния. Это даст возможность организациям строить сразу сети большего диаметра с учетом технического подключения всех потенциальных объектов, а компаниям, планирующим строительство, снизить плату за подключение. Ожидается, что принятие проекта документа поможет наращивать годовые объемы ввода жилья.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в стране будет запущена большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Он уточнил, что в ближайшие десять лет в сферу планируют инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить мощный запуск программы. Он поручил правительству обеспечить стабильное финансирование задач.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года в России недосчитались новых домов — в стране запустили почти вдвое меньше проектов по строительству жилья, чем в аналогичные периоды ранее. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе в России выдали 192 разрешения на строительство (РНС), в совокупности 2,51 миллиона квадратных метров — примерно в два раза меньше, чем в 2021-2022-х годах.