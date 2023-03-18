Директор НЦ «Ансельм» Максим Канищев назвал призывы Литвы и Польши к снижению потолка цен на нефть из России «пиар-ходом». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее представители G7 заявили, что планируют пересмотреть механизмы искусственного регулирования цен на энергоресурсы.

Кроме того, в Польше и Литве предложили снизить уровень потолка с 60 до 51,45 доллара за баррель, при том, что страны «Большой семерки» намеревались оставить его на прежнем уровне.

Канищев подчеркнул, что разногласия между западными странами демонстрируют раскол среди их лидеров, а также их некомпетентность в экономических вопросах.

По словам эксперта, потолок в настоящее время выше стоимости продажи энергоресурса. Он добавил, что нет смысла на фоне этого проводить саммиты, совещания, оформлять решения.

Вместе с тем, ряд стран в своей борьбе против России давно отринули экономическую обоснованность, текущие реалии, пояснил Канищев. Таким образом, резюмировал аналитик, призывы снизить потолок являются «пиар-ходом».