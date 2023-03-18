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1 час назад

Найдена выгода для России в банковском кризисе на Западе

Lenta.ru

Банковский кризис на Западе сыграет России на руку в украинском конфликте. Такую выгоду от происходящего для страны нашла обозреватель журнала Newsweek Кэтрин Фанг.

Найдена выгода для России в банковском кризисе на Западе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она напомнила о звучащих в последнее время опасениях по поводу того, что у Украины могут закончиться запасы снарядов. В таких условиях, отмечает Фанг, Киев обратится за помощью к своим союзникам на Западе.

«Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто», — полагает она.

По мнению Фанг, следствием банковского кризиса станет то, что Европе станет сложнее нести бремя военных усилий. В то же время обозреватель усомнилась в том, что Запад откажет Украине в поддержке.

МВФ изменил правила кредитования ради Украины

О банковском кризисе на Западе заговорили в марте, после закрытия ряда крупных банков. Сначала стало известно о банкротстве американского Silicon Valley Bank — это стало крупнейшим крахом банка в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse.

Однако 18 марта президент США Джо Байден заверил, что банковский кризис в стране уже закончился.

Экономика,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,
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