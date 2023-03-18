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1 час назад

РИА Новости рассказало, когда взорвется американская финансовая «бомба»

Газета.Ru

РИА Новости утверждает, что из-за обвала крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank в США началась сильная паника среди населения.

Так, в течение недели игроки рынка заняли в Федеральной резервной системе (ФРС) $300 млрд. Эта цифра стала рекордной, причем во время финансового кризиса 2008 года сумма займа составляла всего $111 млрд.

ФРС, выполняющая функции Центробанка и фондов Минфина, входила в тридцатку лидеров. После того, как регулятор покинул рынок, акции многих других банков подешевели в разы. Это привело к тому, что проблемным участникам рынка стали предоставлять кредиты для возврата депозитов.

Эксперты опасаются, что на фоне происходящего могут потонуть средние и мелкие региональные организации. Крупные учреждения получат помощь от Федерального резерва.

Ситуация сильно обострилась из-за паники. Американская проблема коснулась Европы. Так, произошел обвал акций Credit Suisse на 25%. Эксперты допускают, что обвал ждет также UniCredit, Credit Lyonnais, Deutsche Bank и Societe Generale.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

Экономика,ФРС,
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