Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров

Наша страна в прошлом году увеличила показатели до 591,5 миллиарда долларов.

За 2022-й Москва поднялась на две позиции и заняла десятую строчку, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Крупнейшими товарными экспортёрами остаются Китай, США и Германия. Нидерланды поднялись с пятого на четвёртое место, сместив Японию. Южная Корея осталась на шестом месте, далее идут Италия, Франция и Канада.