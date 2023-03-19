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1 час назад

Россия вошла в десятку крупнейших экспортёров товаров в мире

Говорит Москваиещё 1

Наша страна в прошлом году увеличила показатели до 591,5 миллиарда долларов.

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За 2022-й Москва поднялась на две позиции и заняла десятую строчку, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Крупнейшими товарными экспортёрами остаются Китай, США и Германия. Нидерланды поднялись с пятого на четвёртое место, сместив Японию. Южная Корея осталась на шестом месте, далее идут Италия, Франция и Канада.

В целом 30 крупнейших поставщиков в 2022 году нарастили отгрузки на 10% — до 19,98 триллиона долларов.

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