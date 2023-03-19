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3 минуты назад

Россия по итогам 2022 года вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

FBM.ruиещё 4

Как сообщает РИА Новости, по итогам 2022 года Россия заняла 10-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров.

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире
Фото: FBM.ruFBM.ru

В 2022 году объем российского экспорта составил 591,5 миллиарда долларов, что обеспечило нашей стране место в десятке самых крупных мировых поставщиков товаров.

Рейтинг, как и годом ранее, возглавил Китай с показателем 3,6 триллиона долларов. вырученных за экспортные операции. На втором месте со значительным отрывом находятся США – 2,1 триллиона, Тройку “призеров” замыкает ФРГ – 1,7 триллиона. В пятерку лучших также вошли Нидерланды и Япония, экспортировавшие товаров на 760,6 миллиарда и 747,6 миллиарда долларов соответственно.

Далее страны расположились так: Южная Корея – 683,6 миллиарда, Италия – 657,2 миллиарда, Франция – 626,7 миллиарда и Канада с показателем в 599 миллиардов долларов. Из ТОП-10 выпал Гонконг, который переместился с 7-го место на 11-е.

Также сообщается, что объемы экспорта в среднем на 10,2% нарастили три десятка стран-экспортеров. Лидерами по увеличению экспорта стали Норвегия – 68%, и Саудовская Аравия – 48%.

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