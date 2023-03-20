Регуляторы Японии, США, ЕС, Канады и Швейцарии увеличат предложение доллара на рынке

Центробанки Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Японии и Федеральная система США договорились о координированных действиях по увеличению предложения долларовых средств на рынке в условиях финансовых потрясений и череды банкротств банков. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении регуляторов.

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"Чтобы повысить эффективность своп-линий при предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки, в настоящее время предлагающие операции в долларах США, согласились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной. Меры будут приниматься с 20 марта и как минимум до конца апреля", - отмечается в сообщении.

Впервые центральные банки Японии и других стран координировали предложение доллара, основной валюты, во время финансового кризиса в 2008 году. Они также принимали аналогичные меры по расширению предложения долларовых фондов в марте 2020 года сразу после начала пандемии коронавируса.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.