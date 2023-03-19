Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции, введенные западными странами против Москвы. Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Статья опубликована на сайте Кремля.

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Путин осудил односторонние санкции Запада и назвал их неприемлемыми. Он также призвал отменить эти ограничения.

В той же статье Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры для решения кризиса были прекращены «отнюдь не нами».