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37 минут назад

Путин осудил односторонние санкции Запада

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции, введенные западными странами против Москвы. Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Статья опубликована на сайте Кремля.

Путин осудил односторонние санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин осудил односторонние санкции Запада и назвал их неприемлемыми. Он также призвал отменить эти ограничения.

В той же статье Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры для решения кризиса были прекращены «отнюдь не нами».

В конце января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывался о возможных переговорах с Украиной. Тогда он заявил, что условия для диалога Москвы и Киева отсутствуют.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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