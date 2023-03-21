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1 час назад

Венгрия нашла замену российской нефти

Lenta.ruиещё 2

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии начала использовать для производства топлива азербайджанскую нефть вместо российской. Как сообщает ТАСС, 90 тысяч тонн сырья доставили на НПЗ в Братиславе с шельфового месторождения вблизи Баку на турецком танкере.

Переработка азербайджанской нефти начнется в апреле. Компания готова использовать ее как замену российскому сырью и на втором НПЗ в Сазхаломбатте в Венгрии. Кроме того, у MOL есть еще одно предприятие в Хорватии.

В компании объяснили поставки азербайджанской нефти созданием новой производственной цепочки от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов. По словам представителей MOL, из-за санкций Евросоюза на экспорт российских нефтепродуктов ей нужно укрепить «устойчивость и гибкость».

При этом венгерская компания решила не отказываться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба», хотя произведенные из нее нефтепродукты можно будет использовать только внутри страны.

Российской нефти предсказали замену на американскую

После 5 февраля, когда вступило эмбарго на российские нефтепродукты, Венгрия начала активно искать замену российскому сырью. Уже к середине месяца MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии. Тогда же компания заявила о планах заключить долгосрочный договор о поставках с Баку.

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