Венгрия нашла замену российской нефти

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии начала использовать для производства топлива азербайджанскую нефть вместо российской. Как сообщает ТАСС, 90 тысяч тонн сырья доставили на НПЗ в Братиславе с шельфового месторождения вблизи Баку на турецком танкере.

Переработка азербайджанской нефти начнется в апреле. Компания готова использовать ее как замену российскому сырью и на втором НПЗ в Сазхаломбатте в Венгрии. Кроме того, у MOL есть еще одно предприятие в Хорватии.

В компании объяснили поставки азербайджанской нефти созданием новой производственной цепочки от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов. По словам представителей MOL, из-за санкций Евросоюза на экспорт российских нефтепродуктов ей нужно укрепить «устойчивость и гибкость».

При этом венгерская компания решила не отказываться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба», хотя произведенные из нее нефтепродукты можно будет использовать только внутри страны.