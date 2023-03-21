Стало известно о выделении Евросоюзом МУС миллионов евро на Украину

Еврокомиссия выделила за год Международному уголовному суду (МУС) 10 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

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По его словам, средства предназначались за «работу по Украине». Кроме того, недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки Европейского союза для МУС, которая запланирована на 2025 год. В этом случае речь идет о сумме в 3 миллиона евро.

Рейндерс указал, что ЕК подчеркивает необходимость поправок в Римский статут суда с целью осуществления юрисдикции «в отношении преступления агрессии», имея в виду специальную военную операцию. Еврокомиссар призвал Киев ратифицировать Римский статут.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, как еще несколько десятков стран, в которых проживает больше половины населения Земли.