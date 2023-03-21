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2 часа назад

Стало известно о выделении Евросоюзом МУС миллионов евро на Украину

Елена Прошина

Еврокомиссия выделила за год Международному уголовному суду (МУС) 10 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Стало известно о выделении Евросоюзом МУС миллионов евро на Украину
Фото: ТАССТАСС

По его словам, средства предназначались за «работу по Украине». Кроме того, недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки Европейского союза для МУС, которая запланирована на 2025 год. В этом случае речь идет о сумме в 3 миллиона евро.

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Рейндерс указал, что ЕК подчеркивает необходимость поправок в Римский статут суда с целью осуществления юрисдикции «в отношении преступления агрессии», имея в виду специальную военную операцию. Еврокомиссар призвал Киев ратифицировать Римский статут.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, как еще несколько десятков стран, в которых проживает больше половины населения Земли.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что российский лидер Владимир Путин виноват в том, что не продал свою страну коллективному Западу, как это делали многие. При этом западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованную выдачу ордера на арест Путина в Международном уголовном суде.

Экономика,Ноктис Дрейвен,Дидье Рейндерс,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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