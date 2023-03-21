В Минсельхозе оценили риски подорожания риса

Оснований для роста цен на рис в этом сезоне отсутствуют, заявили в Минсельхозе. Это подтверждается и данными Национального рисового союза.

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Урожая прошлого года достаточно для предприятий переработки. За прошлый год производство рисовой крупы в России выросло на 2,6%.

Качество также соответствует необходимым параметрам. По результатам мониторинга анализа и оценки объема потребительских свойств риса, из обследованных 867,1 тыс. тонн порядка 96,11% риса соответствует 1-3 классу, не соответствует ГОСТ только 3,89%.

При этом цены на сырье стабильны, как и розничные цены на крупу в торговых сетях. По данным Росстата, с начала года к середине марта рис подешевел на 1,9%.

К тому же до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы. Это гарантирует, что потребности страны в рисе будут закрыты, считают в Минсельхозе.

С учетом запрета на экспорт риса достаточно для внутреннего рынка, согласен исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко. При этом, несмотря на позднюю уборку риса в 2022 году, качество сырья переработчиков устраивает.

Сейчас цены производителей стабильны и предпосылок для их роста нет, заверяет Радченко. Более того, по прогнозам союза, в ближайшую неделю произойдет снижение оптовых цен на рис. Запасы риса оказались больше осенних прогнозов.