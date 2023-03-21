Американский инвестор указал на «хрестоматийный» кризис в США

Инвестор-миллиардер Леон Куперман заявил, что в США сейчас наблюдается «хрестоматийный» экономический кризис. Об этом сообщает Bloomberg, передает агентство «Прайм».
По словам инвестора, S&P 500 еще долго не достигнет новых исторических максимумов.
S&P 500 является фондовым индексом, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
Миллиардер отметил, что из-за краха Silicon Valley Bank и других банков доверие к американскому банковскому сектору пошатнулось.
Куперман подчеркнул, что произошедшее похоже на «типичное описание кризиса в учебнике». Он назвал это логическим продолжением безответственной фискальной и денежно-кредитной политики властей за последние десять лет.
Silicon Valley Bank (SVB) был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.