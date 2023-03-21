К 2030 году объем поставок российского газа в Китай будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Кроме того, к названным объемам прибавится 100 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ).

Глава государства также рассказал, что Россия и Китай согласовали почти все детали газового проекта «Сила Сибири-2» через Монголию. По газопроводу в КНР будет прокачиваться 50 миллиардов кубометров газа из России.

По итогам января текущего года Россия стала главным экспортером газа в Китай. В общей сложности за месяц Москва поставила в республику 2,7 миллиарда кубометров газа. На втором месте оказались Туркменистан и Катар (2,2 миллиарда кубометров), а на третьем — Австралия (1,9 миллиарда).