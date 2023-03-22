МВФ подтвердил достижение договоренностей с Киевом о кредите на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил во вторник информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в 15,6 млрд долларов на четыре года. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы МВФ.
"МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд <...> на 48 месяцев", - отмечается в сообщении. Средства пойдут на ряд "макроэкономических и финансовых мер" Киева. Окончательное выделение средств должен будет одобрить совет директоров фонда.