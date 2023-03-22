Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Российской экономике спрогнозировали продолжение падения

Lenta.ru

ВВП России в 2023 году упадет на 1-1,5 процента, выйти на траекторию роста удастся не ранее, чем в 2024-м. Об этом говорится в обновленном прогнозе рейтингового агентства АКРА, на который ссылается РБК.

Российской экономике спрогнозировали продолжение падения
Фото: ТАССТАСС

В предыдущем прогнозе эксперты ожидали снижения на 2,8 процента. Смягчение связано с улучшением оценок роста мировой экономики, лучшими, чем ожидалось, показателями российской внешней торговли и возросшими бюджетными тратами.

Видео дня

Разницу с официальными ожиданиями (Минэкономразвития в апреле намерено улучшить свой прогноз по падению ВВП на 0,8 процента) агентство объясняет высокой базой первого квартала 2022 года, сокращением добычи нефти и переработки и снижением бюджетных расходов по сравнению с прошлым годом.

АКРА отмечает семь ключевых трендов, которые будут особенно влиять на состояние российской экономики. Помимо ситуации с нефтью, важным фактором станет изменение логистики и географии спроса на транспортные услуги. Востребованными будут южные приграничные коридоры, где инфраструктура в настоящее время развита недостаточно.

Третьим трендом аналитики назвали дефицит рабочей силы, что приведет к неравномерному росту заработных плат и перетоку рабочей в более крупные агломерации. При этом спецификой тренда остается нехватка именно высококвалифицированной рабочей силы, которую трудно заменить привлечением трудовых мигрантов.

В качестве четвертого и пятого трендов в АКРА называют смену цепочек производства в автомобильной отрасли и импульс для старого машиностроения, в первую очередь ОПК. В регионах, где развита оборонная промышленность, в первое время ситуация будет лучше, а вот автозаводы вряд ли сумеют быстро вернуться на уровень 2021 года.

Шестым трендом в докладе называются государственные инвестиции в мегапроекты, седьмым — ускорение «вертикализации» бюджетов, то есть увеличение доли распределяемых государством средств. В перспективе это может положительно сказаться на восточных и юго-восточных регионах страны, но директор ИНП РАН Александр Широв напоминает, что потенциал наращивания бюджетных расходов в 2023 году уже невелик, основные траты были произведены в начале года и в 2022-м.

Опрошенные Центробанком аналитики считают, что по итогам 2023 года российскую экономику ждет падение на 1,1 процента. В то же время президент страны Владимир Путин уверен, что к концу текущего года ВВП ожидает значительный рост.

Экономика,Александр Широв,Владимир Путин,Банк России,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий